Савченко не говорила о намерении возглавить Минобороны или МИД при президенте Зеленском, - замглавы "Платформы Надежды Савченко" Проторченко. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила заместитель председателя "Платформы Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Это недоразумение произошло вчера (7 мая) и Надежда Викторовна никоим образом не заявляла о таких вещах. Это говорил конкретно ведущий, Надежда Викторовна не делала подобных заявлений", - сказала она.
Проторченко добавила, что Савченко передала в офис Зеленского обращение с подписями "многих украинцев" по защите пленных украинских военных, политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России, и политзаключенных, осужденных "действующим режимом" в Украине. Других контактов между командами Савченко и Зеленского не было.
В то же время Проторченко отметила, что "Платформа Надежды Савченко" готова поддержать нового президента и готова не быть в оппозиции, помогая выполнять "общие задачи".
"У нас есть общие задачи. Чтобы Украина была успешным демократическим государством, поэтому подставить плечо наша организация всегда будет готова, а Надежда Викторовна как депутат в парламенте уже заявила, что она не будет в любом случае выступать в оппозиции уже к новому президенту", - резюмировала она.
Напомним, во время эфира 7 мая ведущий спросил Савченко, хотела бы она возглавить Министерство обороны или иностранных дел. "Мне обидно слышать такую постановку вопроса, как Савченко может быть полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел. Савченко может быть полезна Украине", - ответила депутат.