На Волыни избили съемочную группу телеканала "Аверс". Полиция возбудила уголовное дело. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции, сообщение о нападении поступило на линию службы "102" вечером 8 мая около 21:00.

"Неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст.186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция пытается установить всех лиц, причастных к совершению этих преступлений с целью привлечения их к ответственности.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook сообщил, что жертвами нападения стали журналистка телеканала "Аверс" Мария Петручик и ее коллеги.

"Повреждена телекамера, вырваны удостоверения и телефоны, перемотанный палец, избиты оператор и водитель - такие подробности новостного сюжета об инциденте. Рассчитываем наказания тех, кто атаковал коллег. По крайней мере, полиция оперативно открыла уголовные производства за препятствование журналистской деятельности, грабеж и избиение", - отметил Сергей Томиленко.

По информации агентства "Волынские новости", журналистам ТРК "Аверс", которые в рамках редакционного задания наведались в день рождения начальника ООО "Ягодин" Александра Оникийчука, угрожали убийством.

Отмечается, что когда журналисты пришли в ресторан "Лемарк" в селе Свитязь, где проходило празднование, к ним применили физическую силу, заломили им руки. Потом забрали телефоны и разбили камеры. Применяя физическую силу, их вывели с территории и угрожали убийством. На место происшествия приехала полиция и скорая.

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Как отмечают "Волынские новости", 6 мая поляки задержали 500-кг партию янтаря с Волыни. По информации журналиста Евгения Плинского, контрабанду пропустили, якобы, по негласному распоряжению начальника Волынской таможни Евгения Шелигацкого. Поэтому журналисты ТРК "Аверс" в рамках редакционного задания пытались пообщаться с таможенниками и расспросить об инциденте.