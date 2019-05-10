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10.05.19 16:18

Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве активисты провели акцию-перфоманс "Do you remember?" в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который пять лет незаконно удерживается в России по сфабрикованному обвинению.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции собрались возле памятника Ярославу Мудрому на "Золотых Воротах" и прошли символическим шествием к 14 посольствам - стран-членов Совета Европы.

Активисты передали каждому посольству письма от украинских узников Кремля и напомнили странам-членам Совета Европы, о том, что любой диалог с Владимиром Путиным надо начинать с вопроса освобождения Сенцова и других политзаключенных. Участники акции подчеркивают, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 16-17 мая в Хельсинки.

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Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 01
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 02
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 03
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 04
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 05
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 06
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 07
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 08
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 09
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 10

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Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 11
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 12
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 13
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 14
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 15
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 16
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 17
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 18
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 19
Do you remember?: активисты в Киеве пришли под европейские посольства, чтобы напомнить об узниках Кремля 20

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, 10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера Олега Сенцова. Позже по сфабрикованному обвинению его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.

На данный момент, по данным организаторов глобальной акции #SaveOlegSentsov, по меньшей мере 98 украинских политзаключенных содержатся в Российской Федерации и оккупированном Крыму, около 120 военнопленных и гражданских заложников - в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинских военнопленных моряка - в тюрьме Лефортово.

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