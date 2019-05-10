Вертолет разбился на украинско-румынской границе: пилот погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Mukachevo.net, передает Цензор.НЕТ.

Разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером 9 мая.

Информацию о трагедии официально уже подтвердили в полиции и прокуратуре округа, которая открыла производство и должна выяснить все обстоятельства трагедии.

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Сообщается, что возможная модель разбитого вертолета Ка-26 (это аппарат российского производства, предназначенный для использования в гражданских целях, в частности для орошения полей).

На самом транспортном средстве никаких регистрационных знаков не было. Отмечается, что вертолет пересек воздушное пространство Румынии нелегально – вероятно, переправлял контрабандные сигареты.

Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации о погибшем человеке, но по данным некоторых румынских изданий – это 48-летний белорус из Минска Дмитрий К, который 5 марта отправился из столицы Беларуси поездом во Львов, а потом в Мукачево, где собственно исчез.

Также отмечается, что тело пилота обнаружили уже на стадии разложения, поэтому авария, вероятно, произошла 2-3 недели назад.







По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, потому задел деревья и упал.