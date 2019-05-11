Со старшиной 79-й ОДШБр Владимиром Ковалем, погибшим на Донбассе 8 мая, простились в Хмельницком. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

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У него осталась жена и дочь-военнослужащий, к которой он должен был приехать 10 мая на свадьбу.

Владимир Валентинович Коваль родился в 1967 году. Находился в армии с 2015 года. Сначала проходил службу в 92-й отдельной механизированной бригаде, а впоследствии подписал контракт с 79-й ОДШБр. Был старшиной, командиром десантно-штурмового отделения. Погиб 8 мая в бою вблизи села Павлополь Волновахского района Донецкой области вследствие ранений, несовместимых с жизнью, полученных во время ночного обстрела из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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