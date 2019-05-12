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12.05.19 16:03

ВСУ отработали захват вражеского судна во время морских учений. ВИДЕО

Украинские военнослужащие провели учения в открытом море и успешно уничтожили условного противника и "захватили" "вражеское судно".

Видео тренировок опубликовано в Facebook Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Абордажные группы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ отработали захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure).

Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя", – сказано в сообщении.

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