"Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР. ВИДЕО

Об этом говорится в публикации на facebook-странице "Команда Зеленского", передает Цензор.НЕТ.

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"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1 000 000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - пишут на странице.

На видео автор заявляет, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан и предполагает, что это исключительно сами депутаты и их родственники.

Потом у прохожих на улице интересуются, нужно ли распускать Верховную Раду. Большинство отвечает утвердительно. Более того, некоторые настаивают, что это нужно сделать как можно скорее.

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Источники "Украинской правды" сообщают, что в команде Зеленского уже даже подготовили проект указа будущего президента о роспуске парламента, которым предусматривается провести внеочередные выборы в ВР в июле этого года.

Источники также отмечают, что в окружении Зеленского ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную Раду - часть команды выступает за немедленный роспуск парламента после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".