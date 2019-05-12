Объединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно, - Епифаний. ВИДЕО

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в эфире Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

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"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - отметил он.

По словам предстоятеля, вопрос объединения двух конфессий он затрагивал во время встречи с главой УГКЦ.

"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству. В будущем все православные должны объединиться в единой церкви", - подчеркнул митрополит Епифаний.

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