Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
13.05.19 10:17

Неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в Днепре. ВИДЕО

В Днепре на улице Передовой неизвестные подорвали банкомат "ПриватБанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, взрыв произошел около трех часов ночи, поэтому во время инцидента никто не пострадал.

Банкомат находился на входе в парикмахерскую. Известно, что деньги злоумышленникам унести не удалось.

Как рассказал сотрудник охранной службы "Безпека-комплекс", они выехали на место, потому что сработала сигнализация. Когда охрана прибыла, они увидели, что в парикмахерской подорвали банкомат, никого поблизости уже не было. После этого по адресу приехали патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В результате взрыва полностью разрушен коридор парикмахерской. Как рассказали владельцы учреждения, предварительно, не пострадало ничего из техники или других вещей. Также от взрыва разбилось окно здания. Из-за инцидента паримахерская временно прекратит работать.

Взрыв был настолько сильным, что двери парикмахерской отбросило на противоположную сторону улицы, а обломки разлетелись по всей дороге. Предварительно, грабители подорвали этот банкомат тем же методом, что и предыдущие, запустив трубу с газом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные взорвали и обокрали банкомат в Харькове, - полиция. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100