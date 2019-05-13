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13.05.19 11:32

"Перила, кабеля - все расх#ярили", - разграбленный супермаркет в центре оккупированной Макеевки. ВИДЕО

Здание супермаркета "Фуршет" в центре оккупированной Макеевки практически полностью разграблено мародерами. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись разграбленного магазина опубликовал на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский.

"Так сейчас выглядит супермаркет "Фуршет", который находится в Макеевке, на центральном проспекте Ленина (д. 127). Туда не прилетают снаряды и не врываются украинские ДРГ. Постарались "освободители" из ДНР, которые под вопли о кровожадных бандеровцах продолжают грабить захваченные территории и открыто мародерствовать у всех на глазах. Всего через несколько домов от супермаркета, в бывшей налоговой сейчас находится ДНРовская комендатура... Можно представить себе уровень развития людей, захвативших власть в ОРДЛО, если они не способны даже организовать торговлю в отжатом магазине. Ведь можно же было снова открыть этот "Фуршет", торговать и зарабатывать деньги. Но вместо этого решили повторить подвиг "героев донецкого "Метро". Причем, донецкое "Метро" хотя бы находилось в зоне боевых действий, а тут - почти центр Макеевки, главный проспект города, мирная, тихая территория, где не бывает обстрелов", - пишет Казанский в комментарии к записи.

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