"Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик, в котором лидеры различных религиозных конфессий Украины обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса, размещен на странице Зеленского в соцсети Facebook.

Среди обратившихся - почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, глава УГКЦ Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

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Стоит отметить, что среди обратившихся нет главы ПЦУ Епифания. Напомним, недавно Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским.

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