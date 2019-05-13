Порошенко обсудил с Генсеком НАТО интеграцию Украины в Альянс. ВИДЕО+ФОТО

Об этом президент сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Членство Украины в НАТО является стратегической целью нашей внешней политики. Рад возможности сегодня в Брюсселе обсудить с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги нашей интеграции", - написал Порошенко.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отметил, что "Столтенберг отметил реформы, осуществленные в Украине за последние 5 лет под руководством Президента Петра Порошенко, в том числе, которые приблизили Украину к членству в НАТО".

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