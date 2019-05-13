Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
13.05.19 17:05

Порошенко обсудил с Генсеком НАТО интеграцию Украины в Альянс. ВИДЕО+ФОТО

Действующий президент Украины Петр Порошенко обсудил с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом интеграцию Украины в Альянс.

Об этом президент сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Членство Украины в НАТО является стратегической целью нашей внешней политики. Рад возможности сегодня в Брюсселе обсудить с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги нашей интеграции", - написал Порошенко.

Порошенко обсудил с Генсеком НАТО интеграцию Украины в Альянс 01

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отметил, что "Столтенберг отметил реформы, осуществленные в Украине за последние 5 лет под руководством Президента Петра Порошенко, в том числе, которые приблизили Украину к членству в НАТО".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году в Киеве состоится весенняя сессия ПА НАТО, - Парубий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100