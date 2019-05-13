Супруги из РФ попросили политического убежища в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничный наряд во время патрулирования государственной границы остановил их сразу после пересечения границы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

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Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине.

В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом - продажей автомобилей, из-за чего начальник одного из РУВД города Москвы постоянно давил на него и принуждал платить дань. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес за постоянных угроз и создание искусственных преград от представителей власти.

Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу на которой в основном выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по оккупации Крыма и действиях РФ на международной арене и рекламировал российских оппозиционных блогеров. За его открытое недовольство действиями России, которую она проводит на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрете критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-15 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

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В связи с этим, они приняли решение вместе с женой незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдение и обеспечение в Украине фундаментальных прав и свобод человека.

Правоохранители продолжают проверочные мероприятия.