Супруги из РФ попросили политического убежища в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничный наряд во время патрулирования государственной границы остановил их сразу после пересечения границы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.
Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине.
В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом - продажей автомобилей, из-за чего начальник одного из РУВД города Москвы постоянно давил на него и принуждал платить дань. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес за постоянных угроз и создание искусственных преград от представителей власти.
Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу на которой в основном выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по оккупации Крыма и действиях РФ на международной арене и рекламировал российских оппозиционных блогеров. За его открытое недовольство действиями России, которую она проводит на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрете критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-15 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.
В связи с этим, они приняли решение вместе с женой незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдение и обеспечение в Украине фундаментальных прав и свобод человека.
Правоохранители продолжают проверочные мероприятия.