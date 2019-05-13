На выездном заседании ВСК ВР в Харькове обсудили ход расследований нападений на антикоррупционеров Булаха, Лисичкина и смерти Бычко. ВИДЕО

По словам председателя временной следственной комиссии Верховной Рады Борислава Березы, об изменении подследственности говорили сегодня на ее выездном заседании в Харькове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Харків.

По его словам, Лисичкин называл имена чиновников, в отношении которых проводил антикоррупционные расследования. Их до сих пор не допросили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последнее выездное заседание ВСК по делу Гандзюк пройдет в Северодонецке, - Борислав Береза

"Есть откровенное, к сожалению, нежелание заниматься делом как от процессуального руководителя, так и от следователя Нацполиции. Главный прокурор области и председатель Нацполиции приняли для себя решение потребовать эти дела и заняться ими лично", - рассказал Береза.

В деле о нападении на депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха исполнителей не нашли.

"По факту допроса на комиссии нового я ничего не услышал. Правоохранители прокомментировали ситуацию: уголовное дело по заказчику расследуется дальше. Никакого прогресса, я так понимаю, нет", - говорит Булах.

Пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик рассказала: в ведомстве ожидают ходатайство защитника Евгения Лисичкина. Тогда решат - менять следователей по его делу.

Также читайте: Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц

Напомним, временную следственную комиссию создала Верховная Рада полгода назад - после смерти советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Комиссия должна контролировать расследование этого и подобных дел. На Харьковщине это дела Дмитрия Булаха, его коллеги Евгения Лисичкина и жителя поселка Эсхар Николая Бычко. Год назад последнего нашли повешенным в лесу. Позже полиция прекратила расследование.

На депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха было совершенно нападение 30 августа 2017 года возле подъезда его дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".

18 сентября того же года двое неизвестных напали на коллегу Булаха Евгения Лисичкина.

Также читайте: Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове