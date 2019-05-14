"Обережно, токсичні!" - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора. Они обнесли здание ведомства предупреждающей лентой, а также расклеили наклейки с портретами Луценко и Авакова и знаком "токсично". Активисты также держат плакаты с соответствующими требованиями. Также свои требования и притензии они озвучили в микрофон. Перед митингующими выступили Марина Хромых (представительница инициативы Кто заказал Катю Гандзюк?), Мария Томак (Медийная инициатива за права человека) и Роман Маселко (член ВО АвтоМайдан, адвокат Небесной Сотни).

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Затем активисты пошли маршем к зданию МВД, где должны провести аналогичную акцию с требованием отставки министра Арсена Авакова.

"Генпрокурор Луценко и министр внутренних дел Аваков несут политическую ответственность за провал реформ прокуратуры и полиции. Правоохранительные органы вместо борьбы с коррупцией - возглавили ее, а вместо ареста криминальных авторитетов - стали их лучшими друзьями. Как результат, только с 2017 года в Украине совершили более 55 атак на активистов и журналистов, из них 4 - убийства. Расследование этих атак всячески саботируются со стороны прокуратуры и полиции. Ни в одном из случаев заказчики не наказаны", - заявили организаторы акции.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ