Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
14.05.19 11:50

"Забули як горіли, п#дараси", - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проведения под зданием Министерства внутренних дел в Киеве акцию протеста с требованием отставки министра Арсена Авакова произошла потасовка между правоохранителями и митингующими. Был распылен газ. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 14 мая, активисты пришли с пикетом под здание Генеральной прокуратуры Украины с требованием отставки Генерального прокурора Юрия Луценко. Затем они прошли маршем до здания Министерства внутренних дел, где планировали провести аналогичную акцию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Обережно, токсичні!" - активисты пикетируют ГПУ и МВД с требованием отставки Луценко и Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, попытки намотать на столбы возле здания МВД предупреждающую ленту были пресечены правоохранителями. В результате между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. В ходе потасовки был распылен слезоточивый или перцовый газ. 

Также правоохранители на несколько минут задержали и завели в здание главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, однако, практически сразу же он был отпущен.

В итоге активисты продолжили свою акцию под зданием МВД. Они развернули плакаты с требованием отставки Авакова, а также озвучили в микрофон свои претензии и требования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас я не вижу движений: сперва было заявление, а теперь - тишина, - Борислав Береза об отставке Луценко

Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 01
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 02
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 03
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 04
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 05
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 06
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 07
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 08
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 09
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 10
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 11
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 12
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 13
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 14
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 15
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 16
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 17
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 18
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 19
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 20
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 21
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 22
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 23
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 24
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 25
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 26
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 27
Забули як горіли, п#дараси, - участники акции протеста применили газ во время потасовки с полицией возле здания МВД 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100