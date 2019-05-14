Спецназ ГПСУ "Дозор" успешно применяет легкие 9-миллиметровые турецкие пистолеты-пулеметы МР-5. ВИДЕО

Об этом сообщает программа "Полицейская волна" на канале "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

Минометная батарея Государственной пограничной службы Украины открыла огонь на поражение противника. Пограничники зафиксировали, что вражеская диверсионно-разведывательная группа на бронетехнике незаконно прорвалась на территорию Украины. Именно по такой легенде прошла финальная фаза командно-штабных учений пограничников в главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины на Черкасщине. Учения продолжалось три недели, и в финале украинские "зеленые береты" продемонстрировали умение сдерживать врага.

"Мы вынесли отделы пограничной службы, разделили на отделения пограничной службы, как раньше были заставы, мы вынесли их непосредственно на границу и уменьшили для каждого отделения участок обслуживания. Если раньше отдел обслуживал участок где-то от 80 до 120 км, сегодня отделение обслуживает около 20 км границы", - отметил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

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Продемонстрировали свою выучку и бойцы специального подразделения пограничной службы - "Дозор". Его бойцы сейчас выполняют задания повышенной сложности на всех участках государственной границы. Они обезвреживают преступников, вооруженных контрабандистов и террористов.

"Мы проходим отдельную программу профессиональной подготовки поскольку наши задачи отличаются от тех, которые выполняют линейные подразделения. Отряд в целом применяется в тех случаях, когда прогнозируемо не даст желаемого результата применение линейных подразделений ГПСУ", - рассказал командир спецподразделения Максим Балагура.

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С 2018 года бойцы "Дозора" перевооружены современными скорострельными пистолетами-пулеметами турецкого производства МР-5. Калибр оружия девять миллиметров. И это в отличие от привычного калибра 5.45 является более удобным для работы подразделения в городе. Бойцы "Дозора" используют пистолеты-пулеметы двух модификаций: с интегрированным глушителем и без него. Вес оружия вместе с магазином на тридцать патронов не более трех килограммов.

"Специфика работы нашего спецподразделения заключается в работе в городских условиях, то есть работа в домах, работа с транспортными средствами, а не на открытой местности на дальних дистанциях. Эффективность этого оружия до 50 метров. Главное его преимущество взаемозаминяемисть с патронами от пистолета", - рассказал боец "Дозора" с позывным Адвокат.

Кроме оружия в ближайшее время пограничники получат современные вертолеты французского производства Airbus Н-125. Из 55 вертолетов, которые должна получить Украина, для государственной пограничной службы будет выделено 24.