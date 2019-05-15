"Осенью будете, там где Петься", - "евробляхеры" пикетируют Раду с требованием доступной растаможки автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Они припарковали свои машины на ул. Грушевского возле здания парламента. Также обустроили сцену на площади Конституции перед Радой, с которой озвучивают свои требования. Кроме того, активисты держат плакаты со своими требованиями, а также флаги "Автоевросилы".

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Основные требования митингующих: отмена акциза на растаможку автомобилей, остановка повторных штрафов в 8500 грн после растаможки и отсрочка введения штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ