НФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил представитель фракции Виктор Еленский во время выступления с парламентской трибуны.

"Томос, который получила Православная Церковь Украины - такой же, как получили православные церкви Албании и Сербии, Болгарии и Румынии, Польши и Чешских земель. Есть только одно отличие: никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах православная церковь не получала Томос при таком бешеном сопротивлении ядерной державы, как это было в 2018-2019 годах", - подчеркнул он.

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Еленский заявил, что во всех процессах, которые пытаются подточить Православную Церковь Украины, наша страна имеет дело с российским государством.

"Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Российское государство пытается расшатать ситуацию, пользуясь мелкими расчетами некоторых людей, амбициями, которым мы должны дать отпор", - пояснил представитель НФ.

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Он призвал коллег по парламенту сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ситуацию вокруг Православной Церкви Украины.

"Мы должны дать очень четкий сигнал, что мы поддерживаем Православную церковь Украины в ее каноническом статусе. Что мы поддерживаем ее предстоятеля митрополита Епифания. Что мы поддерживаем все шаги по развитию этой церкви, развитию школ в этой церкви, развитию образования и духовного обучения. Мы должны сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ПЦУ", - отметил народный депутат.

"Мы должны поддержать во всех начинаниях Православную Церковь Украины, духовенство, епископат и те десятки тысяч людей, которые в январе 2019 года плакали на Софийской площади, когда ПЦУ впервые в своей тысячелетней истории получила свою законную каноническую независимость", - подытожил Еленский.