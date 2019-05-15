НФ призывает поддержать ПЦУ и сделать невозможным расшатывание ситуации вокруг нее, - нардеп Еленский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил представитель фракции Виктор Еленский во время выступления с парламентской трибуны.
"Томос, который получила Православная Церковь Украины - такой же, как получили православные церкви Албании и Сербии, Болгарии и Румынии, Польши и Чешских земель. Есть только одно отличие: никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах православная церковь не получала Томос при таком бешеном сопротивлении ядерной державы, как это было в 2018-2019 годах", - подчеркнул он.
Еленский заявил, что во всех процессах, которые пытаются подточить Православную Церковь Украины, наша страна имеет дело с российским государством.
"Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Российское государство пытается расшатать ситуацию, пользуясь мелкими расчетами некоторых людей, амбициями, которым мы должны дать отпор", - пояснил представитель НФ.
Он призвал коллег по парламенту сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ситуацию вокруг Православной Церкви Украины.
"Мы должны дать очень четкий сигнал, что мы поддерживаем Православную церковь Украины в ее каноническом статусе. Что мы поддерживаем ее предстоятеля митрополита Епифания. Что мы поддерживаем все шаги по развитию этой церкви, развитию школ в этой церкви, развитию образования и духовного обучения. Мы должны сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ПЦУ", - отметил народный депутат.
"Мы должны поддержать во всех начинаниях Православную Церковь Украины, духовенство, епископат и те десятки тысяч людей, которые в январе 2019 года плакали на Софийской площади, когда ПЦУ впервые в своей тысячелетней истории получила свою законную каноническую независимость", - подытожил Еленский.