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15.05.19 16:40

Профильный комитет предложил депутатам определиться с датой инаугурации нового президента самостоятельно путем голосования в зале. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

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Так, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.

За все семь проектов постановлений члены комитета проголосовали единогласно.

"Ни одно из постановлений не имеет таких недостатков, которые бы сделали невозможным рассмотрение в Верховной раде", - заявил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Напомним, в среду глава парламента Андрей Парубий сообщил, что нардепы в четверг, 16 мая, рассмотрят проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

По словам спикера, рассмотрение состоится в ходе утреннего пленарного заседания ВР после голосования за проект закона о Государственном бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий

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