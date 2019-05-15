Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
15.05.19 18:52

Тело хозяина квартиры обнаружено после взрыва и пожара на улице Вышгородской в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве в результате взрыва в квартире на улице Вышгородской погиб пожилой мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 14:00. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили в квартире тело владельца с многочисленными ранениями. Погибший - 71-летний местный житель, который во время взрыва находился в квартире.

"По словам жены потерпевшего, последние годы он болел и почти не выходил из дома. Утром его жена ушла по своим делам и закрыла дверь, а в обед ей позвонили правоохранители и сообщили о пожаре в квартире", - сообщили в полиции.

Смотрите: В селе на Киевщине один браконьер погиб и трое были травмированы при попытке изготовить взрывчатку для "рыбалки". ФОТОрепортаж

Спасатели осмотрели помещение, а правоохранители изъяли с места фрагменты с целью установления причины взрыва. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После результатов экспертизы возможна переквалификация указанного события.

Смотрите также: В центре Киева возле "Арена Сити" прогремел взрыв, пострадавших нет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100