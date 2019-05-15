Вселенский патриарх не отзовет Томос у ПЦУ, поскольку такой процедуры не существует, - митрополит Александр Драбинко. ВИДЕО

Об этом в интервью Громадському заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Томос никто никогда не отнимет, это документ церковный, и он останется за той церковной структурой, которая останется верной Константинопольской матери-церкви. Все не могут пойти в раскол. Если даже три человека останутся, то эти три епископа могут остаться хранителями поместной Украинской церкви", - пояснил он.

Епископ отметил, что процедуры отзыва Томоса нет и "она вообще нереальная".

"Нужно было бы, чтобы государство и церковь вообще прекратили свое существование. тогда мы можем сказать, что сам по себе томос отзывался", - сказал Драбинко.

Митрополит отметил, что Константинополь может наложить какие-то санкции на "тех, кто поступает неправильно" - нарушает устав церкви и положение самого Томоса.

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"Но отозвать Томос у церкви и независимость отозвать никто не будет, это нереально", - подчеркнул епископ.

В то же время он признал, что эта ситуация приводит к репутационным потерям.

"Риски исключительно имиджевые, поскольку, не успев родиться, церковь уже имеет негативный резонанс в связи с деятельностью и озвучкой позиций, которые недавно прозвучали", - заявил Драбинко.

В то же время он считает, что нет большинства в ПЦУ, которое готово изменить устав и нарушить положения Томоса.

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"Нет большинства, которое хочет вернуться назад, к изоляции от остального православного мира", - резюмировал митрополит.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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