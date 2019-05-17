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17.05.19 11:10

Зеленский - это победа "зоны комфорта" и желание увидеть, как он будет "жарить" политиков в жизни, если он так их "жарил" на сцене, - Сюмар. ВИДЕО

Народный депутат Виктория Сюмар в интервью рассказала на чем основан успех предвыборной кампании новоизбранного президента Владимира Зеленского, почему на этих выборах у Петра Порошенко не было шансов на победу, о процессе "переобувания" народных депутатов под команду нового президента,о будущем партии "Народный фронт" и переговорах Арсения Яценюка с Владимиром Гройсманом, а также о влиянии России на украинские медиа.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:41 "Сверка часов"
2:05 Зеленский - "окно возможностей" для Украины
8:50 Влияние Коломойского на Зеленского
11:50 Кампания Зеленского в соцсетях. В чем отличие украинской и российской политики
17:00 "Люди Зеленского" в парламенте и попытки нардепов "переобуться"
20:03 Причины поражения Порошенко, "враги" президента
30:50 "Народный фронт" и Гройсман
35:24 Политтехнологи и политтехнологии в Украине
44:00 Парламентские выборы 2019
49:34 Влияние России на украинские медиа
54:25 Война

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