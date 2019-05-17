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17.05.19 11:23

Гройсман - нардепам: "Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указывает на необходимость изменения избирательной системы и снятия депутатской неприкосновенности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу.

"Нужно говорить о том, какой должна быть избирательная система, чтобы дать новое качество украинской политике в следующем парламенте… Возможно, пришло время объединиться и в конце концов принять решение, что система выборов должна быть изменена, провести серьезную дискуссию. Но дать возможность конкуренции на политической арене страны", - сказал он.

Что касается вопроса снятия депутатской неприкосновенности, то Гройсман выразил мнение, что "неприкосновенность украинского парламента и других чиновников разъедает их изнутри, позволяет расширять рамки и нарушать закон, за что все равно придется отвечать".

"Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", - обратился он к Верховной Раде.

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Премьер также констатировал, что реформа децентрализации еще не завершена.

"Мы полностью реализовали эту реформу? Нет. Она остается под риском? Да", - сказал он.

Гройсман подчеркнул: "Нам нужны изменения Конституции и внедрение еще законов, которые позволят фундаментально закрепить право децентрализации".

Кроме того, премьер отметил, что для реализации курса на европейскую интеграцию необходимо также принять ряд законодательных инициатив.

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