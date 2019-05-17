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17.05.19 14:08

"На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе", - Разумков о взаимодействии Зеленского с парламентом. ВИДЕО

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков не допускает каких-либо радикальных действий в отношениях новоизбранного главы государства и парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сказал во время своего выступления в эфире проекта "Право на владу".

"На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе... Я вам больше скажу - здесь не надо заниматься изнасилованием потому, что изнасилованием занимаются на протяжении многих лет и я думаю, что именно поэтому украинский народ отдал 73 процента Зеленскому - надоело... В данной ситуации надо помочь Раде наконец выполнить все те обещания, которые она давала", - заявил Разумков.

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