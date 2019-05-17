Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Выслушав доводы сторон судья Виктория Жовноватюк решила отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры, которая требовала назначить гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороде меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Вместо этого, судья постановила назначить Майбороде залог в разимере 2 млн грн. а также обязала его носить элоктронное средство контрлоля (электронный браслет).

После заседания суда Майборода отметил, что средства для внесения залога у него имеются. Вместе с тем, его защита изучает врученное ему подозрения для дальнейшего его обжалования.

Комментируя приобретение дочерью Аллерова, Екатериной Пустынниковой, квартиры по цене около 7 тыс. грн за квадратный метр, вместо рыночной около 24 тыс. грн за квадратный метр, Майборода заявил: "Там своя история. Я не помню нюансы, но юристы анализировали, говорили, что были там определенные причины. Были другие финансовые... Может был депозит размещен. Я не знаю этих всех нюансов".

Судья Жовноватюк оглашает свое решение.

Майборода на заседании суда.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

17 мая суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. Экс-главу Нацгвардии арестовали в зале суда.