"По Фрейду": ведущая "1+1" Мосейчук назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий фрагмент эфира шоу выложил на своей странице в Facebook исполнительный директор центра "Миротворец" Роман Зайцев.

Это произошло, когда присутствующие в студии обсуждали вопрос, на что расчитывает "Батькивщина" при новом президенте Зеленском.

Так, обращаясь к нардепу от "Батькивщины" Сергею Власенко, Мосейчук спросила: "На что рассчитывает политическая сила "Батькивщина" сейчас, при новом президенте Разумкове? Какие переговоры у вас...".

Отметим, после этого ведущая сразу заметила свою оговорку и извинилась.

"Зеленского. Сорри вери матч", - спохватилась Мосейчук.

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Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится 20 мая.