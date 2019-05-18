Подросток попал под электричку в Киеве, первую помощь ему оказали патрульные полицейские. ВИДЕО

На месте инспекторы обнаружили юношу с сильным кровотечением, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Парень находился в состоянии шока, кричал от боли и пытался встать.
"Патрульные успокаивали его, чтобы он не навредил себе резкими движениями. В то же время стражи порядка осматривали повреждения парня и останавливали кровотечение. До приезда медиков инспекторы оказали 15-летнему подростку всю необходимую домедицинскую помощь и полностью остановили кровотечение. В дальнейшем пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.
Позже очевидцы сообщили, что парень шел по железнодорожному пути в наушниках, поэтому не слышал звуковые сигналы электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, но не успел полностью остановиться.