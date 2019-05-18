Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
18.05.19 19:57

Подросток попал под электричку в Киеве, первую помощь ему оказали патрульные полицейские. ВИДЕО

На служебный планшет киевской патрульной полиции поступила информация о несчастном случае: молодой человек попал под колеса электропоезда и требует неотложной помощи.

На месте инспекторы обнаружили юношу с сильным кровотечением, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ланос" попал под электричку на железнодорожном переезде на Харьковщине, водитель погиб, - Нацполиция. ФОТО

Парень находился в состоянии шока, кричал от боли и пытался встать.

"Патрульные успокаивали его, чтобы он не навредил себе резкими движениями. В то же время стражи порядка осматривали повреждения парня и останавливали кровотечение. До приезда медиков инспекторы оказали 15-летнему подростку всю необходимую домедицинскую помощь и полностью остановили кровотечение. В дальнейшем пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.

Позже очевидцы сообщили, что парень шел по железнодорожному пути в наушниках, поэтому не слышал звуковые сигналы электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, но не успел полностью остановиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100