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19.05.19 23:07

У Верховной Рады провели репетицию инаугурации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В правительственном квартале Киева провели репетицию инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. К зданию парламента никого не пускают.

Об этом сообщает корреспондент Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

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В правительственном квартале идет подготовка к инаугурации президента. В репетиции церемонии у здания Верховной Рады участвовал Владимир Зеленский.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ в Раду вечером 19 мая.

В то же время, доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

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Фото: Ангелина Карякина

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