У Верховной Рады провели репетицию инаугурации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Громадського, информирует Цензор.НЕТ.
Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019
В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019
В правительственном квартале идет подготовка к инаугурации президента. В репетиции церемонии у здания Верховной Рады участвовал Владимир Зеленский.
Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ в Раду вечером 19 мая.
В то же время, доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.