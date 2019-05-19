У Верховной Рады провели репетицию инаугурации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019

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В правительственном квартале идет подготовка к инаугурации президента. В репетиции церемонии у здания Верховной Рады участвовал Владимир Зеленский.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ в Раду вечером 19 мая.

В то же время, доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

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Фото: Ангелина Карякина