"100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о "суперовых" разговорах с Зеленским. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ , министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Сниданок з 1+1".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Он рассказал, что у него было несколько суперовых разговоров, последний - позавчера, т. е. 18 мая.

"Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где нужно, а это будет нужно, как чувствую, поскольку международный контекст на самом деле очень сложный. Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны. Но оставаться, я считаю, неправильным сейчас, а потом посмотрим", - сказал Климкин.

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Дипломант подчеркнул, что сказал Зеленскому, что будет на прямой связи на 100%.

"А после выборов посмотрим. Жизнь меняется и у нас будет много перезагрузок", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.