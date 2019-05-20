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20.05.19 12:55

Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Грицак и командующий Силами специальных операций Генерал Игорь Лунев во время представления командующих видов войск президенту Украины не отдали честь шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это произошло во время представления родов украинского войска новоспечному верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

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Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, командующий сил специальных операций Игорь Лунев, глава СБУ Василий Грицак, председатель пограничной службы Петр Цыгикал, глава Нацполиции Сергей Князев, глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан.

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