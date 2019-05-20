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20.05.19 14:09

"Не отсекаем людей! Бульвар открыт!": Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве.

Зеленский прибыл на ул.Банковую в окружении охраны и своих соратников – Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука и Андрея Богдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео Олег Богачук

По дороге к Администрации Зеленского также сопровождали несколько сотен простых граждан, которые ждали его в Мариинском парке и возле здания Верховной Рады.

Возле администрации президента были открыты ворота металлического забора, и все желающие смогли пройти к админзданию.

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Зеленский вошел в здание администрации президента Украины под приветственные возгласы своих сторонников.

Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 01
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 02
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 03
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 04
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 05
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 06
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 07
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 08
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 09
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 10

Фото Олег Богачук

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