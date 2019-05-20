"Говорите просто - Владимир": Зеленский попросил не обращаться к нему по имени и отчеству. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - написал Зеленский.

Именно на таком обращении к себе Президент Украины Зеленский настаивал и во время шествия из парламента в Администрацию президента после инаугурации.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.

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