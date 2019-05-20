Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадское.Харьков".

18 мая суд разрешил оставить палатку по сбору помощи военным в центре города.

Ранее в центре Харькова устроили акцию против сноса палатки волонтеров, в которой собирают помощь украинским военным.

Напомним, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что хочет убрать с площади Свободы в центре города палатку волонтеров и вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.

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Кадры решения апелляционного суда

источник - Фейсбук Катерины Яресько