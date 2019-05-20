Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров. ВИДЕО

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Говоря о будущем проекте Савика Шустера и переговорах с инвесторами и владельцами телеканалов, Елизаров рассказал о цензуре на украинском телевидении.

"Когда тебе дают много денег, значит жди что тебе дадут где-то палкой по голове, в темноте или снаружи, не знаешь, как… Поэтому в этом ключе вопрос, который философский, у нас с Савиком постоянно стоит - это насколько люди изменились мировоззренчески. Насколько они хотят программу, которая, как "Свобода слова, когда ты приглашаешь всех, кого хочешь, когда ты обсуждаешь то, что хочешь и возможно тебе это не приятно на твоем канале, когда ты докладываешь и там же еще получаешь. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с людьми (представителями телеканалов. – Ред.), встречаемся с действительно, и обсуждаем эти вопросы. Если люди к этому готовы, мы сможем выйти (в эфир. – Ред.). Если люди начнут жить теорией десятилетней давности, "того не бери, этого не приглашай, с этим не говори" ... - пояснил Елизаров.

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"Вот ты (главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. – Ред.) знаешь, что на тебя был четкий запрет во время событий военных летних (в 2014 году. – Ред.), например, на телеканалы. Вот мы на себе это испытывали. И когда мы тебя брали в эфир, ты был для нас огромной проблемой. Но учитывая наши дружеские отношения, нам давали команду "не брать Бутусова". Я говорю: "я даже к Савику не пойду говорить на эту тему, потому что Юра наш друг и это надо для страны. Что он плохого сделал? Диверсант российский или что?" - отметил Елизаров.

Он уточнил, что было приблизительно 6 человек, кого "не надо брать", однако отказался назвать остальные фамилии "запрещенных" гостей, и кто звонил с подобными просьбами.

"Ты (главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. – Ред.) был в такой теме, когда тебя не брали, и, наверное, ты это хорошо ощущал, и ты знаешь, что ты приходил у нас на канал (3S.tv. – Ред.)", - напомнил Елизаров.

Савик Шустер Уточнил, что нельзя было приглашать Порошенко, когда он еще не был президентом.

"При той власти (президента Виктора Януковича. – Ред.) Порошенко нельзя было приглашать, а Гриценко при всех нельзя было кстати (приглашать)… властях, и при той и при этой. Долгожитель в этом вопросе он", - рассказал Елизаров.

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"Посмотрите наши программы, Там, никогда не было, чтобы кто-то не пришел. Возмущались, увольняли, выключали", - напомнил Шустер.

"Основной вопрос, когда мы встречаемся, это понимание, насколько собственники телеканалов готовы свои достижения, свой телеканал положить на "алтарь" служения обществу. Чтобы это была борьба спикер, борьба аргументов, а не просто "выключить" или "стереть" и человек не ходил и не говорил", - пояснил Елизаров.

Напомним, 15 января 2016 года телеведущий Савик Шустер сообщил, что получил повестку о вызове в следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции по уголовному делу. Налоговая служба сочла подозрительным, что "Савик Шустер Студия" продала Национальной телекомпании Украины свои программы по цене ниже рыночной (за 12 грн) и обвинила студию в уклонении от уплаты налогов. Студия обжаловала это решение.

25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустера на работу в Украине под предлогом, что он не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Шустер заявил, что, преследуя "Савик Шустер Студию", Государственная фискальная служба "выполняет заказ людей, которым не выгодно, чтобы на телеканалах звучала правда", а ее глава Роман Насиров сводит с ним личные счеты.

13 июня суд отменил запрет Шустеру на трудоустройство в Украине. В конце августа налоговая снова оштрафовала "Савик Шустер Студию". Студия обжаловала это решение во всех инстанциях.

В декабре 2017 года Киевский апелляционный административный суд отменил штрафные санкции, а приказ о проведении проверки признал законным. Студия подала кассационную жалобу на это решение, чтобы признать проверку налоговой незаконной.

15 ноября 2018 года студия сообщила, что после трех лет судебных тяжб Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.