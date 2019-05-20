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20.05.19 23:56

Мы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику. ВИДЕО

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о готовности брать на себя ответственность, участвуя в политической жизни страны после избрания в Верховную Раду.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы идем в украинскую политику всерьез  и надолго. Мы хотим влиять на власть,так или иначе. Если доверят нам избиратели, мы будем за это отвечать. Мы готовы брать на себя любую ответсвенность, в том числе за формирование правительства, предлагать кандидатуру премьер-минстра. Мы не боимся этого, в том числе лично я", - сказал Вакарчук.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.

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