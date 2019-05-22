Если бы мне дали право на арест, я бы тысяч 20 арестовал в первый же день, - мэр Днепра Филатов. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:15 "Региональные бароны", децентрализация и причины поражения Порошенко
7:44 Три вопроса к президенту Зеленскому
10:36 Как продолжить реформу децентрализации, каких полномочий не хватает на местах
21:50 Проблема незаконного строительства
24:38 Плохая и хорошая коммуникация с обществом, "племянница" Коломойского, демократия в мэрии, соцсети
33:18 Отношения с Игорем Коломойским, Андреем Богданом и Сергеем Березенко
37:45 Геннадий Корбан
45:40 Пожелания новому президенту
47:25 Религиозный фронт конфликтов с Олегом Зинкевичем (владыка Симеон)
52:05 Влияние Александра Петровского
54:57 Контакты с посольством США
58:28 Главное достижение в Днепре
1:01:48 О возможной отставке и будущих парламентских выборах