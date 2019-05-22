Если бы мне дали право на арест, я бы тысяч 20 арестовал в первый же день, - мэр Днепра Филатов. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:15 "Региональные бароны", децентрализация и причины поражения Порошенко

7:44 Три вопроса к президенту Зеленскому

10:36 Как продолжить реформу децентрализации, каких полномочий не хватает на местах

21:50 Проблема незаконного строительства

24:38 Плохая и хорошая коммуникация с обществом, "племянница" Коломойского, демократия в мэрии, соцсети

33:18 Отношения с Игорем Коломойским, Андреем Богданом и Сергеем Березенко

37:45 Геннадий Корбан

45:40 Пожелания новому президенту

47:25 Религиозный фронт конфликтов с Олегом Зинкевичем (владыка Симеон)

52:05 Влияние Александра Петровского

54:57 Контакты с посольством США

58:28 Главное достижение в Днепре

1:01:48 О возможной отставке и будущих парламентских выборах