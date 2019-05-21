Морпехи 137-й ОБПМ ликвидировали на Донбассе российского кадрового офицера Евгения Шабанова. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Повернись живим, майор Шабанов был командиром батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады и имел позывной Лунь.

"Его уничтожили ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты. Да, это была месть за побратимов! Быстро, изящно, ювелирно. Ы так будет с каждым, кто скажет что-то плохое о ВСУ и морской пехоте. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках. Памяти Дениса Козьмы позывной Дед и Ивана Сакаля с позывным Волоцюга", - говорится в описании к видео ликвидации российского офицера.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Денис Козьма 1 мая исчез во время боя близ села Николаевка Волновахского района Донецкой области, в районе оккупированного Докучаевска, в ходе преследования резервной группой ДРГ противника, которая под прикрытием тумана старалась незаметно преодолеть полосу обеспечения. Для прикрытия отступления противник начал обстрел из ККП и стрелкового оружия. Оперативные мероприятия по поиску воина не дали результата, противник не поддержал установление режима прекращения огня и продолжил обстрелы. 5 мая от вражеской стороны поступила информация, что тело украинского военнослужащего находится в морге на оккупированной территории.

В тот же день - 1 мая, тяжелое пулевое ранение вблизи поселка городского типа Новотроицкое Волновахского района Донецкой области получил Иван Сакаль. Позже, 6 мая, он скончался в областной больнице имени Мечникова в Днепре.

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