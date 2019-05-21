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21.05.19 17:08

"Он законно защищал свою родину", - МВД намерено сделать все для защиты в итальянском суде нацгвардейца Маркива. ВИДЕО

Украина и украинские чиновники сделают все от них зависимое, чтобы помочь военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году возле Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо", который вышел в эфир после визита главы МВД Арсена Авакова и исполняющего обязанности командующего Нацгвардией Николая Балана в Италию для дачи показаний во время разбирательства в суде.

Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области. Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.

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