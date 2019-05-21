Российский вор в законе по кличке Глеб Кинешемский задержан на Донетчине, - Аброськин. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержанный, видимо от страха быть привлеченным по новыми российскими законами, вспомнил, что он - украинец и еще до развала СССР, по его словам, имел какое-то отношение к городу Красноармейску, поэтому и принял решение прибыть в нашу страну.

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Но скорее всего, он приехал выполнять указание ФСБ России. По имеющейся информации, он прибыл именно на ту территорию нашей страны, где проводится операция Объединенных сил, для создания преступной структуры и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", - отметил Аброськин.

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