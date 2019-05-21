Российский вор в законе по кличке Глеб Кинешемский задержан на Донетчине, - Аброськин. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
"Задержанный, видимо от страха быть привлеченным по новыми российскими законами, вспомнил, что он - украинец и еще до развала СССР, по его словам, имел какое-то отношение к городу Красноармейску, поэтому и принял решение прибыть в нашу страну.
Но скорее всего, он приехал выполнять указание ФСБ России. По имеющейся информации, он прибыл именно на ту территорию нашей страны, где проводится операция Объединенных сил, для создания преступной структуры и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе", - отметил Аброськин.