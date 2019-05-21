Роспуск Верховной Рады отвечает действующему законодательству и Конституции, - Богдан. ВИДЕО

Об этом глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил в эфире "112 Украина", пишет Цензор.НЕТ.

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"С нашей точки зрения досрочное прекращении полномочий Верховной Рады абсолютно соответствует Конституции, и это отмечали большинство глав фракций, которые присутствовали сегодня на консультациях. Действительно, некоторые главы фракций и председатель Верховной Рады считают юридически нечистым процесс роспуска и процесс объявления досрочных выборов. Однако с точки зрения действующего законодательства мы не видим никаких проблем, и, в принципе, все споры на счет того - конституционно, неконституционно, - закончились тем, что все присутствующие на консультациях согласились идти на выборы", - отметил Богдан.

По его словам, главы фракций также согласовали общую позицию рассмотреть 22 мая проект закона об изменении системы выборов.

"Если завтра будут рассмотрены эти изменения в закон, - это будет дополнительная легитимизация от всех фракций нашего существующего украинского парламента", - добавил глава АП.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение, согласно которому внеочередное заседание Рады назначено на 22 мая 2019 в 12:00.