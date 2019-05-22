Богдан об отставке Гройсмана: Пусть идет, никто плакать не будет и никакого коллапса не произойдет. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он сообщил в эфире программы Пульс на канале 112 Украина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Не проблема, пусть идет", - сказал он.

Обязанности премьера до назначения нового будет исполнять первый вице-премьер, заявил Богдан. По его словам, будут и. о. министров на местах, "в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет".

Богдан полагает, что отставка Гройсмана, "возможно, одно из самых правильных решений" премьера, так как у старых чиновников якобы есть желание повесить возможные проблемы на нового президента Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин автоматически уйдет в отставку вслед за премьером, но решение должна принять Рада, - Маркарова

"Хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конца истории Украины не произойдет", - сказал Богдан.

Напомним, Гройсман написал заявление об отставке с 20 мая.