Как "25% Порошенко" обновляют перед парламентскими выборами партию БПП. ВИДЕО

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Сразу после выборов сторонники Петра Порошенко, эти "элитные" 25%, начали говорить о необходимости объединения в движение или партию "25%". Чтобы уже на следующих парламентских выборах партия Порошенко получила четверть депутатских мандатов. На следующий после выборов день на улице Банковой собралась акция "Дякую". Под аплодисменты Петр Порошенко объявил планы: за год вернуться на Банковую, а еще ранее победить на выборах в Верховную Раду.

Петр Порошенко: Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах".

Сейчас в команде Порошенко признают: плана Б на случай проигрыша на президентских он не имел. И вспоминают его откровенный ответ журналистам на пресс-конференции 28 февраля 2018 года.

Петр Порошенко: Я не понимаю, о каком варианте Б вы говорите. Я не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании.

В итоге после президентских выборов Порошенко признал ошибки в кадрах. А его ближайшие соратники объявили работу над ошибками в партийных рядах. Далее цитата Игоря Кононенко из его интервью газете "Сегодня".



Игорь Кононенко: Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали.

На самом деле, выборы показали: партии БПП по сути не существует. Есть отдельные ячейки, припартийная Молодежная и различные группы порохоботов. И сейчас это выглядит как плюс для Порошенко. Ему нужно не перестраивать партийную структуру, а создавать ее. Что значительно легче.

После выборов Порошенко встретился со своей фракцией. Вот, что о ней рассказывали нардепы БПП. Александр Бригинец: Говорили о создании новой политической силы на основе БПП или как еще это будет.

И что-то новое под 25% Порошенко уже создается. 8 мая состоялась презентация движения 25%. 25% - это название. Инициатор – известный порохобот Мирослав Олешко. Вот, что он рассказал о своем движении. Мирослав Олешко: Объединение людей с общими интересами, взглядами и целями в элитное политическое сообщество.

Другим лидером движения стал Роман Реведжук. Его представляют журналистом. Он ходит на телеэфиры по квоте БПП. Роман Реведжук: Наше движение открыто для каждого, кто имеет проукраинскую позицию и готов работать на благо Украины.

Журналист Реведжук стал известным в 2014-м, когда летом поехал в Донецк и получил аккредитацию так называемой "ДНР". Давайте вспомним некоторые взгляды этого журналиста образца 2014-го.



Роман Реведжук (15 июля 2014 года в Запорожье): Чтобы вы понимали: Донбасс – это не Россия. Донбасс – это не Украина, как таковая. Донбасс – это что-то отдельное. Под чьим крылом будет Донбасс – зависит от наших политиков... Нам в стране нужно развивать нейтралитет. На Донбассе живет 90 национальностей. Навязывать людям идеологию героизма и патриотизма, извините, у них свои герои... Майдан был против олигархии, против коррупции. В результате что имеем? Олигарх у власти, коррупция в 3-4 раза увеличена.

Вот так. В 2014-м для этого журналиста Порошенко был олигархом, а теперь – надежда нации. На самом деле, многие из команды Порошенко удивились появлению движения 25% от Олешко-Реведжука. Есть информация, что это движение не согласовано на самом верху. Некоторые сторонники Порошенко откровенно смеются с этого движения. Андрей Полтава: Олешко мне уже больше не дружбан. – Шо вы бабки не поделили? - Олешко привез о Полтаве говна тележку.



Это был стрим ведущего телеканала "Прямой", известного блогера Андрея Полтавы. Стрим с первой акции общественной организации "Дело общин". Это такая организация, создание которой якобы инициировали снизу вот те 25%. На самом деле, это очередная попытка известных порохоботов создать структуру, которая бы реально конкурировала с другими акционерами партийного проекта Порошенко. Лидером этой группы является советник Порошенко Юрий Бирюков. Юрий Бирюков: Сейчас готовится съезд партии на начало июля. Готовятся вопросы реформирования партии.

Под реформой партии Порошенко подразумевается смена кадров. Лидер должен отмежеваться от дискредитированных соратников. Так, в избирательный список точно не попадут самые влиятельные депутаты БПП. Игорь Кононенко, Сергей Березенко, Александр Грановский пойдут на мажоритарку. Они уже давно кормят округа под себя.

Зато как о свершившемся факте говорят о привлечении к политической команде и избирательному списку Порошенко нардепа Анны Гопко и вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Также новый список будет изобиловать новыми лицами, в частности, и теми же блогерами и другими лидерами общественного мнения. Хотя они пока прямо об этом не говорят. Андрей Полтава: То, что я поддерживаю Порошенко не значит, что я поддерживаю всю партию БПП в том виде, какой она является сейчас. +5.22 Если они сейчас переформатируют, добавят не то, что свежей крови, а 80% вольют свежего дыхания, то эта партия и поддержка на президентских 25%, эту поддержку Порошенко. Это может быть мощная партия.

Организационную встречу ГО "Сильные общины" посетила Марина Порошенко. А название на фотографиях несколько отличалось от анонсированной. Вместо "Сильные общины" можно увидеть "Солидарность сильных общин". "Солидарность" – название партии Порошенко. Недавно в Фейсбуке представители этой ГО провели голосование, кто должен войти в избирательный список Порошенко на парламентских выборах. Правда же интересно, кого ФБ-элита видит в новой команде Порошенко.

Первая десятка по количеству набранных голосов такая: сам Порошенко, Ирина Геращенко, Александр Турчинов, далее - Супрун, Климкин, Парубий, Полторак, Джемилев, Полтава, Кривонос. А дальше – самое интересное. Лидер Варьяты-шоу Сергей Притула. Тут главное не перепутать. Это Зеленский – клоун для элиты с 25%, а Сергей Притула – их представитель в парламенте. Правда в команде Порошенко уверяют, что юморист Притула в Раду не идет. Во второй десятке лидеров голосования: Янина Соколова, Тарас Чорновил, Юрий Бирюков, Владимир Арьев и несколько блогеров. Все заслуженные и авторитетные. В особых кругах.

Главная же проблема Порошенко будет – как впихнуть в проходную часть всех желающих. Потому что на самом деле ни о каких 25% на парламентских выборах в его штабе не мечтают. Реальный рабочий вариант – 10 процентов и 30 мест в парламенте по списку. Плюс какое-то количество мажоритарщиков. В результате фракция Порошенко может уменьшиться где-то так в 5 раз.

И все из-за того, что на элитные 25% будет много претендентов на парламентских. Вот что мне в интервью рассказала нардеп и политтехнолог Виктория Сюмар.



Виктория Сюмар: На этом поле будет топтаться такое количество людей, что это будет похоже на ордынскую нашествие... Мы видим 6-7 игроков очень мощных на одних 25%. То что они порвут между собой голоса... могут так порваться голоса, что представителей почти не будет. Там будет вопрос с прохождением барьера. Каждый будет за свои 5% сражаться на смерть между собой.

Кто отберет у партии Порошенко львиную долю с 25% поговорим уже в следующем блоге. Не забывайте подписываться на наш канал. Будет много интересного.

Напомним, 20 мая, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение, согласно которому внеочередное заседание Рады назначено на 22 мая 2019 в 12:00.

Советник Зеленского, а ныне глава администрации президента Андрей Богдан во вторник вечером сообщил, что согласованный текст законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины будет подготовлен до 7 часов утра 22 мая. По его словам, изменения в избирательное законодательство будут касаться отмены мажоритарной составляющей и снижения проходного барьера в парламент до 3%. В настоящее время этот барьер составляет 5%.