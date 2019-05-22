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22.05.19 12:03

Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит ГК "Укроборонпром".

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства.

"Сегодня мы выделяем 32 млн грн для "Укроборонпрома" для того, чтобы Концерн начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", - сообщил Гройсман.

Также он отметил, что в в среду, 22 мая, в парламент будет внесен законопроект относительно прозрачной работы "Укроборонпрома".

"Мы сегодня вносим в украинский парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонпрома". Все что касается военной тематики и закупок в этой сфере", - подчеркнул ГройсманГройсман.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

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Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 22 полицейских.

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11 марта вышла четвертая часть расследования Bihus.info, в которой рассказывается о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем. Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, ГФС и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства, но закрывали их за взятки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ликвидацию "Укроборонпрома".

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