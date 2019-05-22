Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. ВИДЕО

Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий, открывая внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сегодня 140 лет с дня рождения Главного отамана войск и флота УНР Симона Петлюры. Завтра, 23 мая, украинцы будут отмечать День Героев. В этот день в 1938 году большевистский агент в Роттердаме убил проводника ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией, воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо выучить уроки украинской истории и не искать путей капитуляции перед Россией", - заявил спикер.

"Для тех, кто предлагает помириться с Россией, напомню, 22 мая 2014 года в районе украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев трагически погибли. Не допустим, чтобы жизни тысяч украинцев были отданы напрасно. Почтим минутой молчания всех, кто погиб в борьбе за Украинское государство. Мы их не предадим", - резюмировал Парубий.

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После этого, Рада минутой молчания почтила память павших Героев.

Ранее глава АП Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.