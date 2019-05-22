Требуем от Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение Рады кандидатуру премьера, - Бурбак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

"Исходя из государственных интересов, необходимости обеспечения функционирования жизнедеятельности страны требуем от Президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность Премьер-министра Украины и предложения в отношении членов правительства. Любое промедление в назначении правительства в стране, перед которой стоят глобальные вызовы национальной безопасности, недопустимо", - подчеркнул Бурбак.

"Мы требуем внесения в парламент кандидатур на должности, назначение на которые относятся к конституционным полномочиям Президента. Мы удивлены, почему этого не происходит прямо сейчас", - подчеркнул руководитель фракции НФ.

Он также отметил, что парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил Президент.

"Кроме того, мы спрашиваем: где первоочередные законы, о которых говорил господин Зеленский? Парламент готов их рассматривать и принимать. Где закон об отмене депутатской неприкосновенности? Где обещанные проекты законов об импичменте Президента, об отзыве народного депутата. Почему мы не рассматриваем пакет экономических законов по детенизации экономики, свободе конкуренции, долгосрочного дешевого кредитования, формирования прозрачного рынка земли? Ответ очевиден: вместо того, чтобы работать в интересах граждан, Владимир Зеленский, цинично растоптав Конституцию и законы, начал борьбу за монополизацию власти в стране", - резюмировал Бурбак.

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