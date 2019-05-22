Американские конгрессмены хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет Зеленский. ВИДЕО

О своих ожиданиях законодатели рассказали Украинской редакции "Голоса Америки" во время слушаний в Конгрессе на тему агрессии России против западных демократий, информирует Цензор.НЕТ.

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Адам Кинзингер, конгрессмен-республиканец, верит, что отношения между Украиной и США будут оставаться прочными: "Я не знаю много о новом президенте, но знаю, что он был выбран из очень сильной поддержкой народа. Думаю, что у нас есть хорошая возможность поработать вместе".

Что касается отношений с Россией, конгрессмен надеется, что конфликт удастся прекратить "на условиях Украины": "Украина имеет право быть независимой, свободной и суверенной. И русские должны это признать".

Отвечая на вопрос об инаугурации, Кинзингер высказался так: "Состав американской делегации не был каким-то сигналом Украины. Я имею в виду, у нас сейчас сессия, все заняты... Мы очень поддерживаем изменения в Украине, чтобы Украина получила свободу, на которую она заслуживает и в которой нуждается".

Джим Коста, конгрессмен-демократ, также надеется, что украинские-американские отношения будут развиваться: "Перед Украиной сейчас много вызовов. Россия продолжает угрожать на востоке Украины. Нас интересует, как новый президент Украины будет вести себя с Россией и с Европой. Надеемся, он будет прозападным".

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Конгрессмен также отметил, что в Вашингтоне пока мало знают нового украинского президента: "Мы внимательно наблюдали за выборами, и он был избран с очень сильным мандатом. Но он будет ли продвигать реформы, является ли он прозападным, многие из нас здесь еще не определились".

Коста считает, что США должны продолжать поддерживать Украину: "Думаю, мы должны продолжать поддерживать демократические силы в Украине для того, чтобы украинцы сохраняли свою независимость и чтобы могли продолжать работать в направлении преодоления своих экономических вызовов и коррупции, которая существует в Украине, чтобы Украина была сильной и независимой частью европейских сил".