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23.05.19 10:06

Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак. ВИДЕО

Новоназначенный начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак назвал жизнь и здоровье личного состава Вооруженных сил главной задачей и призвал прекратить "сплошную показуху и представление желаемого за действительное".

"Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Оно должно находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения операции объединенных сил, так и за ее пределами. Наибольшая ценность – это человек", - сказал Р.Хомчак во время представления личному составу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также призвал "прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления..., двойные стандарты, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и представление желаемого за действительное".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в среду начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко. Личному составу Р.Хомчака представил министр обороны Степан Полторак.

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