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23.05.19 14:48

"Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь украинцев к управлению страной с помощью современных технологий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом он сказал на украинском форуме интернет-деятелей IForum 23 мая.

Видео Радио Свобода

"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - это второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - это четвертый уровень", - сказал Зеленский.

"Как было бы круто, если бы, когда ты едешь на работу, то ты не только получаешь новости, видишь, какая сегодня погода, а ты реально контролируешь, законопроекты, которые подаются, ты можешь их менять, которые чуваки, извините за это слово, которые люди избираются, как их можно отозвать, которые вы петиции готовите, как вы можете дополнять тот или иной законопроект. Поэтому я правда мечтаю о нашей стране в смартфоне, и чтобы мы были первыми в мире", - добавил президент Украины.

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