"Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом он сказал на украинском форуме интернет-деятелей IForum 23 мая.

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"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - это второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - это четвертый уровень", - сказал Зеленский.

"Как было бы круто, если бы, когда ты едешь на работу, то ты не только получаешь новости, видишь, какая сегодня погода, а ты реально контролируешь, законопроекты, которые подаются, ты можешь их менять, которые чуваки, извините за это слово, которые люди избираются, как их можно отозвать, которые вы петиции готовите, как вы можете дополнять тот или иной законопроект. Поэтому я правда мечтаю о нашей стране в смартфоне, и чтобы мы были первыми в мире", - добавил президент Украины.

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