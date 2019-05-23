Зеленский объяснил, что такое инновации "в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на украинском форуме интернет-деятелей IForum 23 мая.

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"Что такое инновации вообще, вот в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли? Что такое инновации? Как силовик вас может шантажировать, к примеру, выемкой документов, если эти документы цифровые? Как очередной рейдер может взять и поменять собственника в реестре если этот реестр на блокчейне? Это не возможно! Как это сделать? Мне нравится подход Apple, когда ребята собирают лучших сотрудников и у них имунитет, чтобы в зародыше не умерла ни одна гениальная идея. И они способны зацепить, увидеть и развить эту идею, потому что их ничего не интересует - их главная задача, какую отрасль они могут разорвать технологически, инновационно сегодня", - рассказал Зеленский.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь украинцев к управлению страной с помощью современных технологий.